Сирийские СМИ сообщают о взрывах в окрестностях Хамы и Алеппо

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Сирийские СМИ сообщают о взрывах в окрестностях Хамы и Алеппо

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Фото:  © flickr.com/Nathan Bishop

Сирийское новостное агентство САНА сообщает, что в окрестностях городов Хама и Алеппо слышны взрывы, но причина их пока не установлена.

— Громкие взрывы слышны в окрестностях Хамы и Алеппо, ответственные органы работают над уточнением причины взрывов, — передаёт агентство слова своего корреспондента.

Также в Сети появляются видео якобы с места взрыва, однако их подлинность не подтверждена.

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