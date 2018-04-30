Сирийские СМИ сообщают о взрывах в окрестностях Хамы и Алеппо

Сирийское новостное агентство САНА сообщает, что в окрестностях городов Хама и Алеппо слышны взрывы, но причина их пока не установлена.
— Громкие взрывы слышны в окрестностях Хамы и Алеппо, ответственные органы работают над уточнением причины взрывов, — передаёт агентство слова своего корреспондента.
VIDEO: Footage reportedly of a very large explosion tonight in #Hama #Syria. - @Dannymakkisyria pic.twitter.com/94QJ0dwXU6— Conflict News (@Conflicts) 29 апреля 2018 г.
Также в Сети появляются видео якобы с места взрыва, однако их подлинность не подтверждена.
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