СМИ: Военные объекты близ Хамы и Алеппо атаковали ракеты

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СМИ: Военные объекты близ Хамы и Алеппо атаковали ракеты

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Фото: © Twitter/Conflict News‏

Военные объекты сирийской армии в окрестностях Хамы и Алеппо подверглись ракетным ударам. Об этом сообщает САНА со ссылкой на военный источник.

По его данным, атака была совершена в 22:30 мск в воскресенье. Также сообщается, что снаряды могли попасть в склад оружия, в результате чего возник пожар.

Напомним, ранее сирийское новостное агентство сообщило о взрывах в окрестностях городов Хама и Алеппо, но их причина не была установлена. Также в Сети появилось видео, предположительно, с места ЧП.

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