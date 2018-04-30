СМИ: Новые "Мстители" установили абсолютный рекорд по сборам

Фантастический боевик "Мстители: война бесконечности" стал самым кассовым фильмом мира по показателю выручки, полученной в первый уик-энд. Об этом сообщает Variety.

По информации издания, за прошедшие выходные "Мстители" собрали более 630 миллионов долларов по всему миру, что является абсолютным рекордом.

В Северной Америке картина собрала 250 миллионов долларов, а в остальных частях мира — 380 миллионов долларов.

Ранее Лайф сообщал, что новые "Мстители" побили также рекорд по продаже билетов за шесть часов.