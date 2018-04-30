На Украине неизвестные в масках избили соратника Саакашвили

В украинском Кременчуге избили активиста и члена партии Михаила Саакашвили Олега Филипаса, сообщает УНИАН со ссылкой на данные правоохранительных органов.

По информации полиции, неизвестные ворвались в частный дом, где находился соратник Саакашвили, нанесли ему многочисленные удары, а затем скрылись. Сейчас полиция разыскивает нападавших.

Филипас госпитализирован с переломом голени, двух предплечий, многочисленными ранами головы и тела. Сам 52-летний пострадавший сообщил полиции и прессе, что его избили трое мужчин в масках.