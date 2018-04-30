Китайцы поставили 20-метровый памятник пекинской капусте

В китайской провинции Хэбэй на востоке страны поставили памятник пекинской капусте. Об этом сообщает CGTN.
A 20-meter sculpture shaped like a napa cabbage has been erected in Handan City, north China’s Hebei Province, as people believe cabbage is a sign of prosperity for its Chinese name is homophonous with the word “wealth” pic.twitter.com/lHjTCnMxAA— CGTN (@CGTNOfficial) April 29, 2018
20-метровая скульптура была поставлена в городе Ханьдань.
Пекинская капуста символизирует процветание, а само название капусты в китайском языке созвучно слову "богатство".
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