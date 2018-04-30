Китайцы поставили 20-метровый памятник пекинской капусте

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Китайцы поставили 20-метровый памятник пекинской капусте

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В китайской провинции Хэбэй на востоке страны поставили памятник пекинской капусте. Об этом сообщает CGTN.

20-метровая скульптура была поставлена в городе Ханьдань.

Пекинская капуста символизирует процветание, а само название капусты в китайском языке созвучно слову "богатство".

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