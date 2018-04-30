Пашинян призвал временно прекратить протесты в Армении

Лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян объявил о временном прекращении массовых акций, шествий и блокировок улиц в Армении. Об этом сообщает телеканал "МИР 24".

Выступая перед своими сторонниками, Пашинян также заявил, что утром 30 апреля он встретится с представителями всех парламентских фракций страны, чтобы окончательно обсудить будущие выборы премьер-министра.

В конце своей речи он также призвал сделать в этот день перерыв в акциях гражданского неповиновения.

Протесты в Армении начались 13 апреля. Участники акций добились отставки с поста премьера Сержа Саргсяна, а теперь силы оппозиции требуют назначить главой правительства "кандидата от народа" — Никола Пашиняна. Выборы премьер-министра назначены на 1 мая.