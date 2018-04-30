Учёные предсказали засуху в лесах Амазонии и повышение влажности в Индонезии

Климатологи из Калифорнийского университета предсказывают высыхание лесов Амазонки и, наоборот, увеличение влажности в Индонезии из-за повышения концентрации углекислого газа.

Как отмечают учёные в Nature Climate Changes, на количество осадков в тропических зонах может повлиять реакция лесов на увеличение концентрации углекислого газа. Так, из-за повышения CO 2 замедляется процесс испарения воды с листьев растений.

Исследователи рассчитали, что к концу XXI века в бассейне Амазонки среднее количество осадков может снизиться на 1 мм в день, а в Индонезии — вырасти на такую же величину.