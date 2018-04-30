Путин поздравил российских пожарных с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил пожарных России с Днём пожарной охраны. Поздравление российского лидера было зачитано главой МЧС Владимиром Пучковым в ходе совместного заседания рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и комиссии по ЧС Приморского края.

— Сегодня перед вами стоят серьёзные, отвечающие требованиям времени задачи. Ведь от вашей работы напрямую зависят жизнь и здоровье людей, сохранность материальных объектов и ценностей, — отметил в поздравлении президент РФ.

Путин добавил, что труд пожарного требует "отваги, мужества, готовности в любых, самых сложных обстоятельствах уверенно противостоять огненной стихии", и обозначил необходимость укреплять кадровый состав пожарной службы "с опорой на лучшие традиции, заложенные ветеранами".

30 апреля в России отмечается День пожарной охраны.