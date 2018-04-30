Власти КНДР назвали дату, когда страна перейдёт на одно время с Южной Кореей

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Власти КНДР назвали дату, когда страна перейдёт на одно время с Южной Кореей

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Фото: © Flickr/Franco Dal Molin

Власти КНДР решили 5 мая перевести стрелки часов по всей стране на 30 минут вперёд с целью установить одинаковое время с Южной Кореей. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

— Применять пхеньянское время с 5 мая 107 года чучхе, — приводит агентство постановление Президиума Верховного народного собрания КНДР "О перемене пхеньянского времени".

Напомним, КНДР и Южная Корея перейдут на одно время в рамках договорённостей, достигнутых между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином 27 апреля.

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