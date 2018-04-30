Экс-глава МВД Великобритании объяснила причины отставки

Пресс-служба правительства Великобритании распространила письмо главы МВД Эмбер Радд к премьеру Терезе Мэй с прошением об отставке. В нём Радд признаёт, что покидает пост из-за миграционного скандала.

— С большим сожалением я подаю в отставку с поста министра внутренних дел. Я считаю это необходимым, поскольку я непреднамеренно ввела в заблуждение парламентский комитет по внутренним делам относительно целевых показателей по выдворению нелегальных иммигрантов, — написала она.

Number 10 has now released Theresa May's letter to Amber Rudd accepting her resignationhttps://t.co/vmwJkF530A pic.twitter.com/xNEUqGcPa9 — The Telegraph (@Telegraph) 29 апреля 2018 г.

Тереза Мэй в ответном письме указала, что под руководством Радд "МВД проводило жёсткую, но справедливую иммиграционную политику".

Напомним, ранее стало известно, что Эмбер Радд покинула пост министра внутренних дел Великобритании, который занимала с 2016 года. Недавно она подверглась критике из-за скандала в связи с так называемым "поколением Уиндраш" — карибские иммигранты, на протяжении десятилетий проживавшие в Великобритании, были определены властями страны как нелегалы.