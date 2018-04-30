У старейших родителей Великобритании социальные службы забрали ребёнка

Социальные службы забрали годовалого ребёнка у неназванных супругов в возрасте 63 и 65 лет, которые являлись старейшими родителями в Великобритании и использовали для рождения сына суррогатную мать, сообщает Daily Mail.

На роды при помощи суррогатной матери пара потратила 100 тысяч фунтов стерлингов (8600 миллионов рублей по текущему курсу). Они использовали клинику за границей для завершения процедуры, так как большинство учреждений в Великобритании не согласилось иметь дело с парой их возраста.

Соцработники утверждают, что возраст родителей является фактором, который может косвенно угрожать их ребёнку. Пожилые люди продолжают бороться за опеку, но они уже потерпели неудачу с одной заявкой.