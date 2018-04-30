Российские учёные открыли новый минерал на Камчатке

Российские геологи обнаружили новый минерал, изучая трещины вулкана Толбачик на Камчатке. Об этом сообщает газета "Известия".

— У найденного нами образца он очень простой химический состав. При этом на момент открытия его аналогов или близких "родственников" как в химическом, так и в структурном отношении не нашлось даже среди намного более многочисленных синтетических неорганических веществ, — сообщил главный научный сотрудник кафедры минералогии геологического факультета МГУ Игорь Пеков.

Геологи уже дали новому минералу имя — дравертит в честь советского геолога и специалиста по изучению метеоритов Петра Драверта.