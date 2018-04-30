Российские учёные открыли новый минерал на Камчатке

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Российские учёные открыли новый минерал на Камчатке

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Вулканы Острый Толбачик и Плоский Толбачик на Камчатке. Фото: © РИА Новости/Александр Пирагис

Российские геологи обнаружили новый минерал, изучая трещины вулкана Толбачик на Камчатке. Об этом сообщает газета "Известия".

— У найденного нами образца он очень простой химический состав. При этом на момент открытия его аналогов или близких "родственников" как в химическом, так и в структурном отношении не нашлось даже среди намного более многочисленных синтетических неорганических веществ, — сообщил главный научный сотрудник кафедры минералогии геологического факультета МГУ Игорь Пеков.

Геологи уже дали новому минералу имя — дравертит в честь советского геолога и специалиста по изучению метеоритов Петра Драверта.

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