Рейтинг президента Южной Кореи перевалил за 70% на фоне сближения с КНДР

Рейтинг одобрения работы президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина превысил отметку в 70% впервые за четыре месяца на фоне нормализации отношений с КНДР. Об этом сообщает агентство "Рёнхап".

Как показал опрос, проведённый Realmeter, деятельность лидера Южной Кореи одобряют 70% взрослого населения страны, что на 2,2% выше результатов опроса недельной давности.

В последний раз за отметку в 70% рейтинг президента Южной Кореи "перебирался" в январе.

Ранее Лайф сообщал, что КНДР и Южная Корея перейдут на одно время в рамках договорённостей, достигнутых между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином 27 апреля.