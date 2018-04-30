В Китае тигрица родила пятерню — видео

В китайском Харбине 11-летняя тигрица родила пять тигрят. Как сообщает CGTN, для амурских тигров рождение такого количества котят — редкость.
An 11-year-old Manchurian tiger recently gave birth to rare quintuplets in Harbin, NE #China https://t.co/7ZN8YgMkYI pic.twitter.com/E27aw8PWR3— CGTN (@CGTNOfficial) 30 апреля 2018 г.
Среди потомства — три самки и два самца. Для того, чтобы выкармливать такое количество детёнышей, полосатой маме потребовалась специальная диета — ежедневно для неё готовят 20 яиц и козье молоко.
Всего в мире насчитывается более 500 особей амурского тигра, ареал их обитания — северо-восток Китая, Приморский и Хабаровский края в РФ.
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