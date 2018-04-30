Легендарная группа ABBA отказалась от новых туров и концертов

Несмотря на переполох среди поклонников легендарной ABBA из-за новой песни, группа отказалась от новых совместных концертов и турне, заявила изданию Daily Star менеджер коллектива Горел Хансер.

Первую за последние 35 лет песню группа записала как "неожиданное последствие" участия ABBA в проекте виртуальной реальности, заявляет Хансер. И новые песни будут исполнять голограммы участников группы: Агнеты Фельтског, Бьорна Ульвеуса, Бенни Андерссона и Анни-Фрид Лингстад — в виртуальном гастрольном туре.

Двухчасовое голографическое шоу Abbatars будет транслироваться на Би-би-си в Великобритании, а также по всему миру в конце этого года. И музыканты в нём будут выглядеть так же, как они выглядели в 1979 году.

Напомним, поп-группа написала две новые композиции, и эксперты музыкальной отрасли заявили, что коллектив мог бы заработать рекордные суммы — вплоть до одного миллиарда фунтов стерлингов по итогу возможного мирового турне.