В Эстонии собрались строить отношения с РФ, исходя из позиции силы

Эстония намерена строить отношения с Россией, исходя из позиции силы, об этом в интервью Sydney Morning Herald заявил глава эстонского МИД Свен Миксер.

— Когда вы говорите с таким лидером (президентом РФ), а, очевидно, нам необходимо говорить с Россией, нужно делать это с позиции силы, единства и решимости. Потому что любой признак колебания растолкуется Кремлём как слабость, которой следует воспользоваться, — заявил Миксер.

При этом он также оправдал усиление позиций НАТО на востоке Европы и заявил, что эти действия альянса не приводят к эскалации и нацелены на сохранение мира.