"Цена объятий Трампа невелика". Пушков уверен, что США сохранят тарифы для ЕС

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков полагает, что тарифные меры США в отношении продукции из стран ЕС будут сохранены. Об этом он написал в своём "твиттере".

Макрону предстоит убедиться: цена объятий Трампа невелика. Жесткие тарифные меры США будут сохранены. Дружба дружбой, но Аmerica - first! — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 29 апреля 2018 г.

— Макрону предстоит убедиться: цена объятий Трампа невелика. Жёсткие тарифные меры США будут сохранены. Дружба дружбой, но Аmerica — first!, — отметил он.

Ранее СМИ сообщали, что в Европе обеспокоены ультиматумом Вашингтона в "торговой войне".