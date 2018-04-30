"Цена объятий Трампа невелика". Пушков уверен, что США сохранят тарифы для ЕС

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"Цена объятий Трампа невелика". Пушков уверен, что США сохранят тарифы для ЕС

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Алексей Пушков. Фото © РИА Новости/Владимир Федоренко

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков полагает, что тарифные меры США в отношении продукции из стран ЕС будут сохранены. Об этом он написал в своём "твиттере".

— Макрону предстоит убедиться: цена объятий Трампа невелика. Жёсткие тарифные меры США будут сохранены. Дружба дружбой, но Аmerica — first!, — отметил он.

Ранее СМИ сообщали, что в Европе обеспокоены ультиматумом Вашингтона в "торговой войне".

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