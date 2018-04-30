Трамп назвал конфузом приём Ассоциации корреспондентов в Белом доме

Президент США Дональд Трамп назвал приём Ассоциации корреспондентов в Белом доме 29 апреля "конфузом для всех, кто с ним связан". Об этом он написал в своём "твиттере".

— Приём Ассоциации корреспондентов в Белом доме был провальным в прошлом году, но в этом он оказался конфузом для всех, кто с ним связан, — написал Трамп.

Американский лидер также дал низкую оценку выступлению "грязного" (по словам Трампа) комедианта Мишель Вульф, которая высмеяла администрацию президента США в своей речи на приёме.

— Покончите с этими приёмами или начните всё с начала! — резюмировал Трамп.

Сам американский лидер пропустил приём Ассоциации корреспондентов 29 апреля, находясь в тот момент в Мичигане.