Трамп назвал конфузом приём Ассоциации корреспондентов в Белом доме

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Трамп назвал конфузом приём Ассоциации корреспондентов в Белом доме

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Президент США Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Brendan McDermid

Президент США Дональд Трамп назвал приём Ассоциации корреспондентов в Белом доме 29 апреля "конфузом для всех, кто с ним связан". Об этом он написал в своём "твиттере".

— Приём Ассоциации корреспондентов в Белом доме был провальным в прошлом году, но в этом он оказался конфузом для всех, кто с ним связан, — написал Трамп.

Американский лидер также дал низкую оценку выступлению "грязного" (по словам Трампа) комедианта Мишель Вульф, которая высмеяла администрацию президента США в своей речи на приёме.

— Покончите с этими приёмами или начните всё с начала! — резюмировал Трамп.

Сам американский лидер пропустил приём Ассоциации корреспондентов 29 апреля, находясь в тот момент в Мичигане.

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