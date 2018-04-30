Южная Корея 1 мая уберёт громкоговорители для пропаганды на границе с КНДР

Республика Корея 1 мая демонтирует громкоговорители, размещённые во многих точках в демилитаризованной зоне и направленные в сторону КНДР. Оборудование ранее использовалось для ведения "психологической войны", сообщило Министерство обороны Южной Кореи.

Договорённость о ликвидации громкоговорителей была достигнута на саммите КНДР и Южной Кореи 27 апреля в приграничном пункте Пханмунджом.

#BREAKING S. Korea halts propaganda broadcasts along border with #DPRK to create "mood of peaceful talks" ahead of Kim-Moon summit, according to the South’s defense ministry pic.twitter.com/g4QJGm2HXX — CGTN (@CGTNOfficial) 23 апреля 2018 г.

— Наши вооружённые силы в рамках мер, предусмотренных в Пханмунджомской декларации, в качестве первой меры с 1 мая начнут демонтировать батареи громкоговорителей, установленных у военно-демаркационной линии для вещания на Север, — цитирует новостное агентство Yonhap заявление военных.

Министерство обороны Южной Кореи добавляет, что все договорённости, достигнутые на саммите с КНДР, будут исполняться при сохранении "надёжной боеготовности" вооружённых сил страны.

23 апреля в предверии корейского саммита Республика Корея прекратила пропагандистское вещание на границе с КНДР. Власти страны заявили, что это делается для "сокращения военной напряжённости и создания настроения мирных переговоров". Хотя за последние годы обе страны многократно увеличивали количество источников пропаганды.