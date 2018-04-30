У стадиона в американском Сент-Луисе произошла стрельба

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У стадиона в американском Сент-Луисе произошла стрельба

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Фото: © Twitter/Jenn Sullivan

В баре около стадиона в американском городе Сент-Луис в штате Миссури произошла стрельба. Об этом сообщает Associated Press.

По предварительным данным, пострадали два человека, один из них с ранением головы находится в критическом состоянии. Стрелок находится на свободе, на месте происшествия работает полиция.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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