У стадиона в американском Сент-Луисе произошла стрельба

В баре около стадиона в американском городе Сент-Луис в штате Миссури произошла стрельба. Об этом сообщает Associated Press.

UPDATE: @SLMPD says one person shot in the head, unresponsive. The second person shot in the leg. pic.twitter.com/xNFjeud0xa — Alexis Zotos (@alexiszotos) April 30, 2018

По предварительным данным, пострадали два человека, один из них с ранением головы находится в критическом состоянии. Стрелок находится на свободе, на месте происшествия работает полиция.

Обстоятельства инцидента выясняются.