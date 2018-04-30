Житель Кемерова воткнул нож в жену из-за плохо почищенной картошки

Читайте также

Житель Кемерова воткнул нож в жену из-за плохо почищенной картошки

0

Фото: © flickr.com/Jon Harrison

В Кемерове возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который ранил свою супругу ножом за то, что, по его мнению, она плохо почистила картофель, сообщает пресс-служба полиции региона.

Сотрудники больницы диагностировали у 35-летней кемеровчанки ножевое ранение бедра и вызвали полицию. Как выяснили правоохранители, повреждение женщине нанес её сожитель в ходе ссоры, затем он сам вызвал скорую помощь.

Сейчас мужчина задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 112 ч.1 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×