Житель Кемерова воткнул нож в жену из-за плохо почищенной картошки

В Кемерове возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который ранил свою супругу ножом за то, что, по его мнению, она плохо почистила картофель, сообщает пресс-служба полиции региона.

Сотрудники больницы диагностировали у 35-летней кемеровчанки ножевое ранение бедра и вызвали полицию. Как выяснили правоохранители, повреждение женщине нанес её сожитель в ходе ссоры, затем он сам вызвал скорую помощь.

Сейчас мужчина задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 112 ч.1 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".