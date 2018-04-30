В Индонезии самолёт выкатился за пределы полосы, пострадали два человека

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В Индонезии самолёт выкатился за пределы полосы, пострадали два человека

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Фото: © flickr.com/PK-REN

Два человека пострадали в результате жёсткой посадки в аэропорту города Горонтало на индонезийском острове Суматра.

Как сообщает местный портал Kompas, Boeing 737 авиакомпании Lion Air выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы из-за плохой видимости и сильного дождя.

На Суматру этим бортом летели 174 пассажира и семь членов экипажа, всех их эвакуировали в здание аэропорта. Двоим потребовалась медицинская помощь, их доставили в местную больницу.

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