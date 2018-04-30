Минобороны РФ показало схемы Парадов Победы в 27 городах

Министерство обороны РФ открыло на своём сайте раздел с инфографикой, посвящённой проведению Парадов Победы в 27 российских городах.

Новый раздел демонстрирует порядок расположения расчётов в каждом из городов, рассказывает о количестве участвующих военнослужащих, а также о военно-специальной технике, которую продемонстрируют во время парада.

В данный момент можно ознакомиться со схемами парада в Санкт-Петербурге, Смоленске, Мурманске, Туле, Новороссийске, Волгограде, Севастополе, Керчи, Владивостоке, Хабаровске, Екатеринбурге и других городах страны.

Информацию о главном Параде Победы в Москве разместят отдельно в тематическом приложении на официальном сайте министерства.