Минобороны РФ показало схемы Парадов Победы в 27 городах

Читайте также

Минобороны РФ показало схемы Парадов Победы в 27 городах

3

Министерство обороны РФ открыло на своём сайте раздел с инфографикой, посвящённой проведению Парадов Победы в 27 российских городах.

Новый раздел демонстрирует порядок расположения расчётов в каждом из городов, рассказывает о количестве участвующих военнослужащих, а также о военно-специальной технике, которую продемонстрируют во время парада.

В данный момент можно ознакомиться со схемами парада в Санкт-Петербурге, Смоленске, Мурманске, Туле, Новороссийске, Волгограде, Севастополе, Керчи, Владивостоке, Хабаровске, Екатеринбурге и других городах страны.

<p>Фото: © regionparade2018.mil.ru</p>

Информацию о главном Параде Победы в Москве разместят отдельно в тематическом приложении на официальном сайте министерства.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×