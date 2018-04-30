В Латвии призвали ЕС ввести санкции за героизацию нацизма

По мнению латвийского общественника Яниса Кузинса, должен быть создан "антинацистский список Магнитского".

Лидер латвийского объединения "Против нацизма" (ЛАК) Янис Кузинс направил в Европарламент документ, в котором призвал власти Евросоюза ввести санкции в отношении политиков и их спонсоров, что организуют и финансируют мероприятия для ветеранов нацистских организаций. Как сообщает Sputnik Латвия, кроме того Кузинс призвал ввести ограничения в отношении стран, которые выражают идеи фашизма косвенным путём.

Общественный деятель отмечает, что на уровне Евросоюза необходимо разработать в составе экспертной группы определения идей и символов, которые попадают или близки для идеологии нацизма. То есть не только конкретные лозунги или символы, но и примерные по содержанию знаки и слоганы. Например, под запретом должен оказаться Латышский легион Waffen SS, который в самой Латвии называют просто Латышским легионом. Или аналогичную украинскую дивизию СС "Галичина", которую на Украине просто называют дивизией "Галичина".

Рассмотрение данного предложения в Европарламенте пройдет 16 мая.