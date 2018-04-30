Трёхсторонний саммит КНДР, Южной Кореи и США может пройти летом

Власти Южной Кореи настаивают на проведении трёхстороннего саммита с участием США и КНДР. Как сообщает ежедневная южнокорейская газета "Мунхва ильбо", мероприятие может состояться в июне или июле этого года.

Газета также сообщает, что международные организации, такие как Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), будут присутствовать при закрытии ядерного полигона Пунгери. Ранее Северная Корея заявила, что готова пригласить туда южнокорейских и американских экспертов, а также средства массовой информации.

По словам источников издания, если встреча лидеров КНДР и США пройдёт гладко, то в течение года Северная Корея сможет наладить свои отношения и с Японией. А позднее могут быть возобновлены шестисторонние переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова.

Отметим, для урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова переговоры с участием КНР, России, КНДР, США, Республики Корея и Японии начались ещё в августе 2003 года в Пекине. Однако из-за экономических санкций, которые Соединённые Штаты наложили тогда на Северную Корею, Пхеньян заявил, что не сядет за стол переговоров.