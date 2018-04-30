Фотограф Франс Пресс погиб при взрыве в столице Афганистана

По предварительной информации, количество жертв теракта увеличилось до 14 человек.

При взрыве в столице Афганистана погиб фотограф французского информационного агентства Франс Пресс Ша Мараи. Кроме того, ранения получили журналисты телеканалов TOLOnews, 1TV и Al Jazeera и представители других СМИ.

Как отмечает агентство Франс Пресс, общее число жертв двух взрывов в Кабуде составило 14 человек. Однако местные власти не исключают, что это количество может возрасти.

Как сообщал Лайф, в центре афганской столицы произошло несколько взрывов. По предварительным данным, взрывные устройства привёл в действие террорист-смертник.