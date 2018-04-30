Фотограф Франс Пресс погиб при взрыве в столице Афганистана

Читайте также

Фотограф Франс Пресс погиб при взрыве в столице Афганистана

3

Фото: ©REUTERS/Mohammad Ismail

По предварительной информации, количество жертв теракта увеличилось до 14 человек.

При взрыве в столице Афганистана погиб фотограф французского информационного агентства Франс Пресс Ша Мараи. Кроме того, ранения получили журналисты телеканалов TOLOnews, 1TV и Al Jazeera и представители других СМИ.

Как отмечает агентство Франс Пресс, общее число жертв двух взрывов в Кабуде составило 14 человек. Однако местные власти не исключают, что это количество может возрасти.

Как сообщал Лайф, в центре афганской столицы произошло несколько взрывов. По предварительным данным, взрывные устройства привёл в действие террорист-смертник.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×