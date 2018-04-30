МЧС предложило увеличить штрафы для нарушителей противопожарного режима

В ведомстве рассказали, что в скором времени будут подготовлены изменения в нормативно-правовые акты.

Глава Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ Владимир Пучков считает нужным увеличить штрафы для нарушителей особого противопожарного режима, по вине которых происходят крупные природные пожары.

— Штрафы надо увеличить для тех лиц, действия которых приводят к тяжёлым последствиям, — сообщил Пучков на выездном заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и комиссии по ЧС Амурской области. Этот регион охвачен природными пожарами.

По мнению министра, "нужно жёстко спрашивать с нарушителей, которые не выполняют требования особого противопожарного режима, сжигают растительность или просто хулиганят".

Пучков отметил, что в итоге страдают тысячи россиян.

— Мы будем готовить изменения в нормативно-правовые акты, — отметил глава МЧС.

В свою очередь глава Амурской области Александр Козлов также указал на необходимость ужесточить штрафы для нарушителей. Сейчас максимальная сумма штрафа составляет 4 тысячи рублей.

— Нарушители должны возмещать затраты, потраченные на тушение пожаров, — подчеркнул Козлов.

В понедельник министр сообщил, что ситуация с природными пожарами в Амурской области улучшилась благодаря усилению группировки по их тушению. Накануне, в частности, было потушено крупное возгорание в Хинганском заповеднике в Приамурье.

Напомним, с 7 апреля в связи с увеличением числа лесных пожаров в лесах Амурской области был введён режим ЧС.