Опубликована декларация о доходах главы Крыма Сергея Аксёнова за 2017 год

У председателя Совета министров республики нет в собственности автомобилей и объектов недвижимости.

Доход главы Крыма Сергея Аксёнова в 2017 году составил 2,64 миллиона рублей. Об этом говорится в декларации, опубликованной на портале правительства республики.

Доход Аксёнова за предыдущий год сохранился на уровне 2016 года, отмечается в обнародованном документе. Кроме того, он не владеет объектами недвижимости и автомобилями. В пользовании у него находятся земельный участок на 607 квадратных метров и жилой дом.

Доходы жены главы Крыма в 2017 году составили 19,9 миллиона рублей. В её собственности — легковой автомобиль, шесть нежилых помещений и две квартиры.