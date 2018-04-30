Опубликована декларация о доходах главы Крыма Сергея Аксёнова за 2017 год

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Опубликована декларация о доходах главы Крыма Сергея Аксёнова за 2017 год

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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Фото: © РИА Новости / Александр Полегенько

У председателя Совета министров республики нет в собственности автомобилей и объектов недвижимости.

Доход главы Крыма Сергея Аксёнова в 2017 году составил 2,64 миллиона рублей. Об этом говорится в декларации, опубликованной на портале правительства республики.

Доход Аксёнова за предыдущий год сохранился на уровне 2016 года, отмечается в обнародованном документе. Кроме того, он не владеет объектами недвижимости и автомобилями. В пользовании у него находятся земельный участок на 607 квадратных метров и жилой дом.

Доходы жены главы Крыма в 2017 году составили 19,9 миллиона рублей. В её собственности — легковой автомобиль, шесть нежилых помещений и две квартиры.

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