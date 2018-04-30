Под Омском автобус с 60 пассажирами столкнулся с большегрузом

К врачам скорой обратились за медицинской помощью два пассажира транспортного средства.

На трассе Тюмень — Омск произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором было 60 пассажиров, и грузовика. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Омской области.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в дежурную часть ОМВД России по Тюкалинскому району днём 29 апреля, на место были направлены бригады скорой и полиция.

— Прибывшими на место происшествия сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что водитель пассажирского автобуса "Ниоплан", мужчина 1958 года рождения, двигаясь по автодороге Тюмень — Омск в направлении города Омска, в районе 503-го километра не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего большегрузного автомобиля ДАФ под управлением мужчины 1980 года рождения, — говорится в сообщении регионального УГИБДД УМВД России.

В салоне транспортного средства находилось 60 человек, двое из них обратились за медицинской помощью и были осмотрены там же, на месте происшествия.

Признаков алкогольного или наркотического опьянения у водителей автобуса и грузовика обнаружено не было. По факту ДТП полиция проводит проверку.