В Крым возобновлены перевозки по единому билету

После открытия автомобильного движения по Крымскому мосту уже не будут использоваться паромы.

Единая транспортная дирекция с 30 апреля возобновила перевозки пассажиров в Республику Крым и обратно по единому билету, сообщает пресс-служба ЕТД.

— С 30 апреля 2018 года возобновляются перевозки пассажиров в Крым и в обратном направлении в прямом смешанном сообщении с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта, — говорится в сообщении.

В дирекции подчеркнули, что после открытия движения автомобильного транспорта по Крымскому мосту, запланированного на вторую половину мая, в перевозках по единому билету не будут использоваться паромы.

Перевозки по единому билету в этот туристический сезон, как и в прошлогодний, будут осуществляться в Симферополь, Севастополь, Керчь, Судак, Феодосию, Евпаторию и Ялту.

— На сегодняшний день оформлено 59 859 проездных документов (с глубиной продажи 90 суток), из них — 39 695 в Крым, 20 164 — из Крыма, уточняется в сообщении дирекции.

Продажи билетов стартовали ещё 31 января.

Впервые система доставки пассажиров на полуостров заработала 1 мая 2014 года, с тех пор по единому билету было перевезено порядка полутора миллионов человек. На участке до Анапы и Краснодара и в обратном направлении железнодорожным перевозчиком выступает Федеральная пассажирская компания. Оператором перевозки с использованием автомобильного и водного транспорта является АНО "Единая транспортная дирекция".