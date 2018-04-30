На Камчатке загорелось пришвартованное у пирса судно

Члены экипажа, которых там в это время было четверо, самостоятельно выбрались в момент возгорания.

В Петропавловске-Камчатском загорелось судно, пришвартованное у пирса. Сообщение о возгорании поступило 30 апреля вечером по местному времени. Об этом информирует ГУ МЧС по Камчатскому краю.

— По предварительной информации, пожар произошёл в одном из помещений судна. К месту вызова по второму, повышенному номеру вызова выехали 23 человека на семи единицах техники — огнеборцы пожарно-спасательных частей №№ 1, 2 и специалисты специализированной пожарно-спасательной части, — отмечается в сообщении пресс-службы управления.

Согласно имеющимся данным, пострадавших и погибших нет. Четыре члена экипажа покинули судно самостоятельно в момент возгорания.

Проводятся работы по тушению пожара.