На Московской бирже курс доллара вырос до 62,3 рубля

Курс доллара на Московской бирже на момент открытия торгов вырос на три копейки. Он достиг отметки в 62,3 рубля. Евро же понизился на девять копеек: курс этой валюты составил 75,61 рубля.

Отметим, что индекс Московской биржи во время открытия торгов 30 апреля понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,04%. В результате он составил 2296,41 пункта. А индекс РТС опустился на 0,23%, составив 1161,4 пункта.