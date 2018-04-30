Пашинян официально выдвинут кандидатом на пост премьера Армении

Предыдущий премьер-министр Армении Серж Саргсян покинул свой пост после акций протеста.

Лидер армянской оппозиции, депутат парламента государства от фракции "Елк" Никол Пашинян официально выдвинут на пост премьера страны. Об этом информирует в понедельник, 30 апреля, пресс-служба фракции "Елк".

— Фракция единогласно решила выдвинуть кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьера страны, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, в Армении с 13 апреля проходят массовые митинги сторонников оппозиции. 23 апреля на фоне акций протеста свой пост покинул премьер Серж Саргсян. Избрание нового главы правительства должно пройти 1 мая. Три парламентские фракции (блок "Царукян", "Дашнакцутюн" и "Елк") уже объявили о готовности голосовать за Пашиняна. Правящая Республиканская партия Армении (РПА) не станет выдвигать своего кандидата.

Пашинян станет премьером, если за него будут отданы 53 голоса из 105 (простое большинство) депутатов парламента. Фракция правящей РПА обладает 58 местами в парламенте, "Елк" — девятью, "Дашнакцутюн" — семью. Ещё 31 место — у блока "Царукян".