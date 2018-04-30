В Москве проведут конкурс на организацию 24 новых маршрутов наземного транспорта

Как отмечается, на новых направлениях будут работать порядка 160 автобусов разного класса.

До конца мая этого года в Москве проведут конкурс на организацию 24 новых маршрутов наземного городского пассажирского транспорта. Об этом рассказал заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Конкурс на организацию 24 новых маршрутов наземного городского пассажирского транспорта состоится в Москве до конца мая. Новые маршруты будут проходить в Восточном, Северном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном округах, а 13 из них — по территории ТиНАО, — цитирует Ликсутова агентство "Москва".

По его словам, на них будут курсировать автобусы разной вместимости. Это будет зависеть от загруженности новых маршрутов и прогнозируемого пассажиропотока. Всего на маршрутах будет работать 160 автобусов.