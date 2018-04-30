Грозы и жара. МЧС предупредило о погодной опасности 30 апреля

В понедельник, 30 апреля, в Москве ожидается гроза и сильный ветер. Об этом предупреждает ГУ МЧС по столице.

— 30 апреля в Москве местами ожидается гроза, при грозе возможны порывы ветра до 12–17 м/с, — говорится в сообщении.

При этом температура днём составит 22–24°С.

В московской мэрии порекомендовали жителям столицы держаться подальше от шатких конструкций и деревьев. Также лучше не проводить строительно-монтажные и высотные работы.