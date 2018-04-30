В США два крупных сотовых оператора заявили о слиянии

После объединения T-Mobile и Sprint планируют создать "сеть с наибольшей пропускной способностью в истории США".

Два американских оператора сотовой связи в США, T-Mobile и Sprint, достигли договорённости о слиянии. Главный исполнительный директор T-Mobile Джон Леджер рассказал об этом на своей официальной странице в "Твиттере".

— Рад сообщить, что T-Mobile и Sprint достигли соглашения о создании новой компании — более крупного и сильного конкурента, который станет фактором для позитивных изменений для всех американских потребителей и бизнеса, — объявил бизнесмен.​

Как он пояснил позже журналистам, в объединённой компании планируют создать "сеть с наибольшей пропускной способностью в американской истории".

По словам Леджера, планируется нанять тысячи новых сотрудников. Корпорация планирует позиционировать Соединённые Штаты как лидера в обеспечении 5G-связи.

Ранее Лайф сообщал, что Министерство юстиции Соединённых Штатов Америки начало расследование возможного сговора ряда крупных сотовых операторов США. Сотрудники ведомства направляли корпорациям AT&T, Verizon, T-Mobile и Sprint запросы по данному поводу.