Летевший из РФ в Армению самолёт экстренно посадили из-за курильщика на борту

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Летевший из РФ в Армению самолёт экстренно посадили из-за курильщика на борту

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Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

Самолёт, выполнявший рейс из Москвы в армянский город Гюмри, вынужден был сделать экстренную посадку в Минеральных Водах после того, как один из пассажиров закурил на борту. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

— Сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Минеральные Воды составлен административный протокол в отношении пассажира авиарейса Москва — Гюмри, курившего на борту воздушного судна, — сказала представитель силового ведомства.

Отмечается, что сразу после приземления командир экипажа обратился за помощью к сотрудникам полиции. Правоохранители задержали курильщика 1974 года рождения.

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