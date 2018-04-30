"Я роняю теплоход". В Анапе судно едва не сделало сальто при спуске на воду

В Анапе прогулочный теплоход "Горгиппия" завалился на бок, когда его спускали на воду. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Инцидент произошёл ещё на прошлой неделе. Как сообщают местные СМИ, судно почти не пострадало: повреждена оказалась только антенна теплохода.

Вероятно, не сработал один из двигателей, приводящих в движение лебёдку.

По данным портала RiverFleet, пассажирский теплоход прибрежного плавания "Горгиппия" был построен в 1991 году.