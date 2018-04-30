Под завалами в угольной шахте в Тыве остаётся один человек

Для ликвидации последствий ЧП в республику на помощь местным спасателям выехали их коллеги из Хакасии.

Работа угольной шахты в Тандинском районе Республики Тыва приостановлена после обвала пород. По завалами находится один шахтёр.

— В настоящее время в шахте остаётся начальник участка, который в тот момент находился у комбайна. Шахта остановлена, — сообщил ТАСС вице-премьер правительства республики Александр Брокерт.

Как уточнил чиновник, обрушение пород произошло на участке, где в прошлом году был установлен рекорд по проходке: в декабре 2017 года одна из бригад шахтёров подготовила 1310 метров горных пород, а вторая бригада — 1373 метра.

Глава республики Шолбан Кара-оол также следит за ходом поисково-спасательных работ. На своей странице в соцсетях глава региона отметил, что практически всех шахтёров удалось вывести на поверхность благодаря постоянному дежурству на объекте горных спасателей.

Как ранее сообщал Лайф, в Тандинском районе Республики Тыва произошло обрушение в шахте по добыче каменного угля. В результате происшествия под завалами оказался как минимум один человек. Все остальные шахтёры были выведены на поверхность.