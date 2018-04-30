Личный врач президента США может уйти в отставку

Ранее сообщалось, что Ронни Джексона подозревали в создании нездоровой рабочей обстановки и чрезмерном употреблении алкоголя на рабочем месте.

Главный врач Белого дома Ронни Джексон покинет Белый дом, сообщает Politico. По информации издания, новым главврачом Белого дома станет Шон Конли, который временно исполняет данные обязанности с тех пор, как глава США Дональд Трамп выдвинул Джексона на пост министра.

Ранее сообщалось, что члены Комитета по делам ветеранов сената Конгресса США проводят проверку в отношении Джексона. Как стало известно, его подозревают в ряде нарушений, в том числе в создании нездоровой рабочей обстановки и пьянстве на рабочем месте.

Джексон в ответ заявил, что снимает свою кандидатуру на пост министра. Он подчеркнул, что обвинения в его адрес являются абсолютно ложными и сфабрикованными. Сам Дональд Трамп в интервью позже назвал все обвинения в адрес Джексона необоснованными.