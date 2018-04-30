Личный врач президента США может уйти в отставку

Главный врач Белого дома Ронни Джексон покинет Белый дом, сообщает Politico. По информации издания, новым главврачом Белого дома станет Шон Конли, который временно исполняет данные обязанности с тех пор, как глава США Дональд Трамп выдвинул Джексона на пост министра.
Ранее сообщалось, что члены Комитета по делам ветеранов сената Конгресса США проводят проверку в отношении Джексона. Как стало известно, его подозревают в ряде нарушений, в том числе в создании нездоровой рабочей обстановки и пьянстве на рабочем месте.
Джексон в ответ заявил, что снимает свою кандидатуру на пост министра. Он подчеркнул, что обвинения в его адрес являются абсолютно ложными и сфабрикованными. Сам Дональд Трамп в интервью позже назвал все обвинения в адрес Джексона необоснованными.
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