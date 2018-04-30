Учёные раскрыли пять секретов, продлевающих жизнь человека на 10 лет

Специалисты уверены, что главным методом достижения долголетия является здоровый образ жизни.

Отказ от курения и алкоголя, диета, низкий вес и постоянные упражнения продлевают жизнь человека в среднем на 10 лет. В этом уверены учёные-медики из Гарварда. Результаты их работ приводятся в журнале Circulation.

— Наше исследование показало, что здоровый образ жизни остаётся главным способом продления жизни. Политикам и чиновникам стоит приложить серьёзные усилия для того, чтобы создать такую среду, в которой правильная диета, зарядка и отсутствие вредных привычек станут популярными среди населения, — отметил специалист из Гарвардского университета Фрэнк Ху.

Учёный и его коллеги попытались разобраться, как сильно правильное питание и спорт повлияют на продолжительность жизни человека средних лет, который не страдает наследственными болезнями.

Для этого были проанализированы данные, которые собрали в ходе наблюдений за здоровьем примерно 40 тысяч медсестёр и докторов, проводимых в рамках проектов NHS и NHANES на протяжении порядка 30 лет.

Как оказалось, ожирение и вредные привычки отнимают порядка 12–14 лет жизни. Так, мужчины и женщины, соблюдая все пять принципов, доживали до 87 и 93 лет соответственно. У них также снижались шансы на появление болезней сердца и развитие рака. Остальные же участники умирали в 75–79 лет.