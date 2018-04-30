Жертвами нападения на колонну военных в Афганистане стали 11 школьников

Автомобили румынских военных проезжали мимо группы детей, когда прогремел взрыв.

В результате нападения террориста-смертника на колонну румынских военных в афганской провинции Кандагар погибли 11 человек. Все они — дети, учащиеся в медресе, сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что дети оказались в районе взрыва случайно. По предварительным данным, целью террориста были только военные, которые находятся в Афганистане в рамках миссии НАТО "Решительная поддержка". Как минимум шесть военных получили ранения в результате взрыва.

Ответственность за нападение не взяла на себя ни одна группировка.