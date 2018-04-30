Названы угрозы для автомобилей из-за старта со второй передачи

Как отметили специалисты, проблем не будут испытывать лишь автовладельцы, у которых в автомобиле задействован гидропривод вместо муфты сцепления.

Начало поездки со второй передачи чаще всего приводит к износу муфты сцепления и, как следствие, скорому выходу из строя всей коробки передач. Об этом автомобильный эксперт Джейсон Френске рассказал на своём YouTube-канале Engineering Explained.

Как отметил специалист, без полного сцепления муфта трансмиссии начинает проскальзывать, а это ускоряет её износ. Френске также обратил внимание на то, что на первой передаче скорость автомобиля достаточно довести до восьми километров в час, а на второй — до 16 километров в час. При этом есть исключение, когда старт автомобиля со второй передачи считается приемлемым: если средство передвижения спускается с горки или уже находится в движении, когда водитель использует сцепление.

Стоит отметить, что эксперт обратил внимание на автомобили с автоматической коробкой передач, в которых вместо муфты задействован гидропривод. Как утверждает Френске, такие машины могут смело стартовать со второй передачи, не боясь за сцепление.