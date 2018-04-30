Путин поздравил участников ЧЕ по спортивной борьбе, который проходит в Каспийске

Как отметил российский лидер, данному виду спорта в стране уделяется большое внимание.

Президент России Владимир Путин поздравил участников чемпионата Европы по спортивной борьбе, который открывается в Каспийске. Российский лидер подчеркнул, что этому виду спорта в России уделяется большое внимание.

— С удовлетворением отмечу, что в России развитию спортивной борьбы уделяется большое внимание. Мы по праву гордимся именами и победами наших выдающихся борцов, их вкладом в укрепление позиций этого зрелищного вида спорта в мире. И уверены, что нынешний чемпионат пройдёт на самом высоком уровне, — отметил президент РФ.

Владимир Путин подчеркнул, что спорт должен объединять людей, вдохновлять на новые свершения. Российский лидер пожелал участникам успехов и удачи, а болельщикам — добрых, незабываемых впечатлений.