Путин поздравил участников ЧЕ по спортивной борьбе, который проходит в Каспийске

Президент России Владимир Путин поздравил участников чемпионата Европы по спортивной борьбе, который открывается в Каспийске. Российский лидер подчеркнул, что этому виду спорта в России уделяется большое внимание.
— С удовлетворением отмечу, что в России развитию спортивной борьбы уделяется большое внимание. Мы по праву гордимся именами и победами наших выдающихся борцов, их вкладом в укрепление позиций этого зрелищного вида спорта в мире. И уверены, что нынешний чемпионат пройдёт на самом высоком уровне, — отметил президент РФ.
Владимир Путин подчеркнул, что спорт должен объединять людей, вдохновлять на новые свершения. Российский лидер пожелал участникам успехов и удачи, а болельщикам — добрых, незабываемых впечатлений.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени