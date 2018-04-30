Xiaomi представила новый фитнес-браслет с сенсорным экраном Mi Band 3

Китайская компания Xiaomi представила свой фитнес-браслет нового поколения Mi Band 3 с сенсорным экраном, который был анонсирован ещё несколько месяцев назад.

Xiaomi Mi Band 3 представляет собой браслет, оборудованный сенсорным OLED-экраном, внешне напоминающий аналогичное электронное устройство предыдущего поколения. Также у гаджета есть сканер сердечного ритма. Ремешок Xiaomi Mi Band 3 сделан съёмным.

Трекер сделан в форме капли. Сам дисплей расположен сверху, выступая примерно на два миллиметра над браслетом. Так производители намерены защитить его от возможных повреждений.

Ранее компания раскрыла цены на фитнес-браслет нового поколения Xiaomi Mi Band 3.