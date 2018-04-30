Пропавшую в якутском лесу шестилетнюю девочку нашла полицейская овчарка

Ребёнка обнаружили в пяти километрах от населённого пункта спустя три с половиной часа поисков.

В Якутии служебная собака учуяла и нашла шестилетнюю девочку, которая заблудилась в лесу. Видеозапись была опубликована на телеграм-канале Life Shot.

На ролике собака, принюхиваясь, идёт по лесной тропинке, а следующие кадры показывают уже маленькую девочку в розовой куртке, которая гладит радостно виляющую хвостом немецкую овчарку.

Собаку по кличке Рига вёл кинолог, капитан полиции Гаврил Семёнов. Девочку нашли в пяти километрах от населённого пункта спустя три с половиной часа поисков.

По данным местного управления МВД, о пропаже ребёнка заявила его мать — жительница посёлка Маган.

Состояние девочки сейчас оценивается как удовлетворительное.