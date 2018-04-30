Стало известно имя нового главы МВД Британии

Новым главой МВД Великобритании назначили министра по делам местных общин Саджида Джавида, сообщила канцелярия британского правительства.
— Саджид Джавид стал главой МВД, — отмечается в сообщении.
Sajid Javid MP @SajidJavid becomes Secretary of State for the @UKHomeOffice— UK Prime Minister (@10DowningStreet) 30 апреля 2018 г.
Напомним, ранее стало известно, что Эмбер Радд покинула пост министра внутренних дел Великобритании, который занимала с 2016 года. Недавно она подверглась критике из-за скандала в связи с так называемым поколением Уиндраш — карибские иммигранты, на протяжении десятилетий проживавшие в Великобритании, были определены властями страны как нелегалы.
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