В каждом втором ТЦ в России выявлены нарушения противопожарной безопасности

По словам главы МЧС, многие из этих проверенных объектов уже строились с явными нарушениями.

Каждый второй торговый центр в России потенциально опасен для посетителей и его работников с точки зрения пожарной безопасности. Такие данные привел министр МЧС Владимир Пучков после проведённых его ведомством совместно с прокуратурой проверок торговых центров.

— МЧС и прокуратурой проверены практически все торгово-развлекательные центры, кинотеатры и места массового отдыха детей. Каждое второе из них имеет очень серьезные нарушения, которые устраняются, — сообщил журналистам Пучков.

Как уточнил министр, с 1 мая по всей России в торговых центрах будут проходить противопожарные учения, целью которых в первую очередь является подготовка персонала и администрации объектов в случае возникновения ЧП. Кроме того, во время учений будет проведена повторная проверка наличия средств первичного пожаротушения и состояние эвакуационных выходов в торговых центрах.

— Мы заинтересованы, чтобы был постоянный жесткий порядок, — подчеркнул глава МЧС, отметив, что ведомства также ждёт от граждан содействия. В частности, чтобы люди размещали фотографии нарушений пожарной безопасности на различных объектах.

Отметим, массовые проверки торговых центров в России начались после крупного пожара в ТЦ "Зимняя вишня" произошедшего 25 марта в Кемерово. По последним данным, жертвами стали 60 человек. По факту гибели людей возбуждены уголовные дела, ведётся расследование.