Эксперты составили топ-7 автомобилей, для управления которыми не нужны права

Эксперты составили рейтинг автомобилей, на которых можно смело передвигаться, имея при себе только сертификат от автошколы. Отмечается, что все перечисленные ниже авто настолько малы, что по документам относятся к квадроциклам или другой малолитражной технике.
Открывает список "компактных авто" Bellier Jade Classic и Bellier Jade Racing. Отличаются эти марки только внешностью, мотор же у них одинаковый, он позволяет разгонять машину до 45 км/ч. В ЕС стоимость этих моделей составляет от 9900 евро.
На третье место эксперты поставили итальянский Bellier B8, способный развивать скорость до 40 км/ч. Стоит такая машина от 10 000 евро. Стоит отметить, что французская компания Bellier относится к старейшим в мире производителям мопедов. Идея корпорации создать "авто для подростков" воплотилась в реальность в 1969 году.
Далее в списке два автомобиля компании Aixam — Minauto и Sensation. Обе марки имеют схожий дизайн и оснащение. Оба авто могут развивать скорость около 45 км/ч и относятся к самым дешёвым в своём классе. Стоимость новой машины составляет от 9000 евро.
Как сообщает carsweek.ru, на шестом месте оказался грузовичок от компании Aixam D-Truck. Его стоимость — от 13 000 евро, грузоподъёмность — до 175 кг. Замыкает рейтинг Chatenet CH40. Как утверждают в издании, его можно даже заказать с доставкой с сайта AliExpress.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени