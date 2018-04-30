В парадах 9 Мая только в Москве и Санкт-Петербурге примет участие авиация

Как отмечается, в остальных 26 регионах, где пройдут торжественные мероприятия, самолёты и вертолёты задействовать не будут.

Военная авиация будет участвовать в парадах, которые посвящены 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, только в Москве и Санкт-Петербурге. Как следует из интерактивной схемы парадов, которая была опубликована на сайте Минобороны РФ, в остальных 26 городах, где пройдёт парад, самолёты и вертолёты задействованы не будут.

Как отмечает ТАСС, в Санкт-Петербурге будет задействовано 45 единиц авиатехники. В остальных 26 регионах воздушные суда задействованы не будут.

Отметим, что годом ранее над Екатеринбургом можно было увидеть звено вертолётов Ми-8МТВ-5, самолёты L-410, Ан-26, Ан-12, штурмовики Су-25СМ.